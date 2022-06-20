Птица-тролль устроила розыгрыш недоумевающим соседям (видео)

Фееричное пение неприглядной на первый взгляд птицы вызвало настоящий восторг пользователей Сети. Ролик с ее участием набирает популярность.
На кадрах крупная певчая птица мясник, обитающая в Австралии, за минуту сымитировала десять различных птичьих криков.
Птица-мясник отличается особой приветливостью, она не боится людей и с удовольствием контактирует с ними. На видео птица сидит на бортике балкона жилого дома и поет на разные голоса и трели, будто подшучивая над недоумевающим хозяином жилища.