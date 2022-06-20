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Птица-тролль устроила розыгрыш недоумевающим соседям (видео)

Австралийская птица, напоминающая обычную российскую ворону, устроила настоящий концерт.
прочитано 125 раз

Фееричное пение неприглядной на первый взгляд птицы вызвало настоящий восторг пользователей Сети. Ролик с ее участием набирает популярность.

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 Милые животные

Сюжеты Милые животные

На кадрах крупная певчая птица мясник, обитающая в Австралии, за минуту сымитировала десять различных птичьих криков.

Птица-мясник отличается особой приветливостью, она не боится людей и с удовольствием контактирует с ними. На видео птица сидит на бортике балкона жилого дома и поет на разные голоса и трели, будто подшучивая над недоумевающим хозяином жилища.

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Скриншот/ ViralHog/ YouTube
Автор: 20 июня 2022, 02:26 Источник: "Ютуб" • Требует проверки

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