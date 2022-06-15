Голодный хищник вышел к испуганным людям за едой (видео)

Люди столкнулись с бегающим по городу диким зверем, который легко может догнать и съесть.

В Ханты-Мансийске очевидцы сняли на видео бегущего по улице бурого медведя. Кадры опубликованы в Сети.

На видео заметно, что животное развило довольно большую скорость. Вероятно, в тот момент медведь гнался за кем-то. Инцидент произошел возле Площади свободы.

"Мишки голодные. Время тяжелое, вот и пришли в город полакомиться, еду искать", – пишут пользователи в комментариях.

Другие горожане добавили, что по городу разгуливает не один, а уже два медведя. Люди шокированы происходящим.

На сайте URA.RU сообщается, что администрация Ханты-Мансийска уже принимает экстренные меры по отлову диких животных и возвращению их в естественную среду обитания.

По данным местных СМИ, в последнее время подобных случаев в регионе зафиксировано уже более 50.