Улыбающийся спросонья ежик произвел фурор: видео

Новым героем Сети стал очаровательный ежик.

Вернее, ежик оказался ежихой по кличке Джучи. Миниатюрная самка в возрасте полутора лет проживает в Индонезии. Ее хозяйке удалось снять на видео пробуждение своего колючего питомца после ночного сна. Это оказалось невероятно мило! Едва проснувшись, ежиха сладко потянулась и широко улыбнулась. Девушка отметила, что такую растяжку всего тела ежиха изредка делает перед тем, как встать и начать свои ежедневные дела.

После того, как владелица Джучи поделилась роликом в Сети, ее улыбающийся питомец произвел настоящий фурор. Многочисленные пользователи нашли самку очень милой, а ее улыбка спросонья и вовсе восхитила народ.