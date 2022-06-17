Автомобилист перекрыл дорогу ради утиного семейства: видео

История с утками произошла на оживленной дороге во Владимире.

Мама-утка вместе с целым выводком птенцов среди бела дня внезапно решила перейти дорогу перед движущимися автомобилями. Судя по всему, птицы шли от местной реки Содышка. Тогда один из неравнодушных автомобилистов вышел из машины и, подняв руку, перекрыл дорогу для того, чтобы беспечное семейство смогло безопасно пройти. Как только птицы пересекли проезжую часть, движение восстановилось.

Очевидцы сняли инцидент на камеру и опубликовали в соцсетях. Пользователей умилила беззаботность уток, даже не подозревающих о грозящей им опасности, и растрогало неравнодушие жителя Владимира, совершившего благородный поступок.