Сова из Хогвартса: птица-почтальон стала звездой Сети

Несомненно, каждый ребенок сегодня мечтает о том, чтобы получить заветное письмо из Хогвартса, которые приносит волшебная сова. К сожалению, мира магии в реальности не существует, однако чуда случаются...
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как сова приносит письмо девушке. На кадрах, опубликованных телеграмм-каналом Animals Corporation, видно, что птица-почтальон терпеливо ждет за окном, но потом не сразу решается отдать конверт его законной владелице.
Автор ролика окрестил свое творчество "Доставкой из Хогвартса". На какую организацию реально работает уникальная сова-почтальон, увы, осталось загадкой.