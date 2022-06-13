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Сова из Хогвартса: птица-почтальон стала звездой Сети

Сова принесла девушке письмо.
прочитано 25 раз

Несомненно, каждый ребенок сегодня мечтает о том, чтобы получить заветное письмо из Хогвартса, которые приносит волшебная сова. К сожалению, мира магии в реальности не существует, однако чуда случаются...

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В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как сова приносит письмо девушке. На кадрах, опубликованных телеграмм-каналом Animals Corporation, видно, что птица-почтальон терпеливо ждет за окном, но потом не сразу решается отдать конверт его законной владелице.

Автор ролика окрестил свое творчество "Доставкой из Хогвартса". На какую организацию реально работает уникальная сова-почтальон, увы, осталось загадкой.

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Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 13 июня 2022, 22:01 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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