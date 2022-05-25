Кот-массажист ловко усыпил мохнатого друга: видео

В телеграм-канале Mimi Video появился ролик, на котором кот, перебирая лапками под мелодичную музыку, делает массаж разлегшейся на диване собаке. Умелому массажисту понадобилось совсем немного времени, чтобы его мохнатый клиент окончательно расслабился и уснул.
Когда видео распространилось по Сети, пушистый массажист произвел настоящий фурор. Пользователи дружно позавидовали довольному псу, нашедшему себе такого заботливого друга, а также оставили котику множество комплиментов. Кто-то из комментаторов даже решил срочно завести себе такого же умелого пушистика.