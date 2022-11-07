Те самые убийцы: мужчина встретился лицом к лицу с опасным хищником под водой (видео)

Дайвер снял видео с любопытной косаткой.

Косатки – очень опасные животные. Их так и называют – киты-убийцы. Однако некоторым дайверам все-таки удается запечатлеть подводных хищников очень близко. Например, такое видео снял ныряльщик Эванс Бодин в Калифорнийском заливе и опубликовал в Сети.

Мужчина рассказал, что вместе с другими дайверами специально искал косаток, поэтому был готов встретиться с опасным хищником. Эванс погрузился без акваланга – лишь с маской и трубкой. Команда заметила пять косаток, но попавшая на видео оказалась самой любопытной.