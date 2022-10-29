В Ленобласти зафиксировали нашествие лисиц

В Ленинградской области зафиксировано нашествие лисиц. Животные подошли максимально близко к жилому фонду, очевидцы снимают их на видео.
Специалисты считают, что лисы выходят к людям в поисках пищи с наступлением холодов. Животные были замечены в населенных пунктах Сланцы рядом со школой.
В Росприроднадзоре предупредили, что сейчас лисицы готовятся к зиме и едят больше обычного, так как им нужно набрать до 30% к собственному весу. Пищу они ищут на свалках и на придомовых территориях. Поэтому жителям региона рекомендуют убирать мусор с участков.
При этом если лиса подходит близко к жилищу, не стоит ее кормить, так как можно нанести вред животному.