В Таиланде разъяренные обезьяны перекрыли дорогу

В честь праздника в одном из буддийских храмов запустили салют. Перед этим из лесов к людям вышли сотни обезьян в надежде получить угощения от людей. Согласно местным поверьям, обезьяны приносят удачу, поэтому народ кормил их фруктами, сладостями и нектаром.
Однако громкие звуки напугали приматов, и разъяренные животные кинулись врассыпную. Как сообщает телеканал "360", обезьяны выбежали из храма и перекрыли проезжую часть. Отмечается, что подобные ситуации происходят каждый год, однако салют отменять пока не планируют.