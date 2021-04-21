Послание Путина Федеральному собранию 21 апреля: Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит важное мероприятие. Президент готовится выступить с ежегодным посланием Федеральному собранию.
По имеющимся данным, соответствующая трансляция начнется в 12:00 по Мск. Видео с выступлением Путина 21 апреля уже доступно для просмотра.
Сейчас известны некоторые детали важного события. Журналистам удалось выяснить, что речь президента будет касаться тем посткоронавирусного периода.
Смотреть онлайн послание Путина можно на официальном ютуб-аккаунте Первого канала. Стоит отметить, что в 2020 году аналогичное выступление Путина длилось чуть более часа. Эксперты подсчитали, что четверть этого времени президент выделил поправкам к Конституции.
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