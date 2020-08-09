Пригожин развлекся с женой в лесу

В кадре ролика Иосиф Пригожин и его жена ритмично скачут приставным шагом. Довольные супруги смеются и излучают позитив. Темп звездной паре задает попутчик, который занят съемкой. Некоторые фанаты решили, что оператором выступил Виктор Дробыш.
Фолловеры Пригожина испытали приятные эмоции от просмотра видео. "Вот вы молодцы полное взаимопонимание, счастливцы!", "Природа заряжает позитивом Вас, а Вы нас ", "Красивые и энергичные", " Вышли Зайки погулять!", "Счастливые, потому что вместе!", – написали поклонники.
Некоторые пользователи Инстаграм оценили физическую форму продюсера. Они заметили большую разницу между его движениями и легкими скачками Валерии.
"Скоро, скоро будите стройняшкой, но Валерию вам не догнать.", " Шрек и принцесса...", "У зайчика коленки болят", " Валерии легко прыгать и вертеться и шагать, Иосифу тяжело дается, но все равно молодцы", "Тряскопуз", – выразились комментаторы.
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