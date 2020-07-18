В Сети появилось видео внезапной проверки российских войск

Накануне президент России Владимир Путин неожиданно приказал начать проверку войск. Мероприятия должны пройти в течение пяти дней. 18 июня появились первые кадры с мест событий.

В проверке задействованы войска Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Во время учений необходимо выяснить, насколько ЮВО и ЗВО, а также прочие подразделения готовы к обеспечению безопасности на юго-западе страны. В сентябре войскам предстоит принять участие в учениях "Кавказ-2020".

В мероприятии задействованы порядка 150 тысяч военных. Также к проверке привлечено свыше 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.

Сообщается, что будет проведено 56 учений тактического уровня на 52 полигонах, 17 из них находятся в акваториях Черного и Каспийского морей.

Ранее Сергей Шойгу отметил, что в ходе проверки нужно обеспечить высокую безопасность. Случаи нанесения ущерба природе и госсобственности должны быть исключены.