Малькевич потребовал от ПНС Ливии прекратить беззаконие и освободить русских социологов

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к Правительству национального согласия с требованием без предъявления условий вернуть похищенных сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана обратно на родину. Видеозапись с обращением была опубликована в Telegram-канале Малькевича.



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