В Петербурге подростки сломали нос беременной женщине

30-летний мужчина со своей 31-летней супругой исполняли песни под гитару, чем привлекли внимание агрессивно настроенной компании молодежи. По предварительным данным, они не сошлись в выборе репертуара.
После того, как подростки набросились на уличного музыканта, его жена поспешила заступиться за возлюбленного. Тогда досталось и ей. Пострадавших осмотрели врачи, после чего их отпустили домой. Сообщается, что женщина находится на раннем сроке беременности.
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