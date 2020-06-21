Есть жертвы: в жилом доме в Киеве погремел мощный взрыв

Взрывной волной уничтожило несколько квартир на четвертом, пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Масштабы разрушения видны на фотографиях и видео с места ЧП.
Из поврежденного здания были эвакуированы 21 человек. Трех пострадавших удалось достать из-под завалов. Обнаружено тело одного погибшего. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Разбором завалов на месте ЧП занимаются экстренные службы. Их работу сняли на видео.
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