Мир пришел в восторг от видео с жадным котом

Пользователь Сети с ником Luke in Philadelphia опубликовал на своей странице в "Твиттер" видео обеда двух своих питомцев. Один из них захватывал еду такими широкими укусами, что это оказалось даже смешно. "Какой в мире свинокот ест вот так", – задался он вопросом.
Комментаторы пришли от увиденного в восторг. Они сравнили жадного кота с экскаватором, а также оценили реакцию второй кошки, которая явно недоумевает от такого поведения.
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