Пока вся страна сидит на гречке: Салтыкова устроила веселые танцы на карантине (видео)

В своем инстаграм-аккаунте певица продемонстрировала, как надо себя вести во время самоизоляции. Знаменитость не унывает и другим не советует. В ролике 53-летняя Ирина Салтыкова исполнила зажигательный танец, передает Пятый канал. При этом она показала хорошую физическую форму: встала в позу "ласточка" и сделала растяжку.
Многие пользователи соцсети восхитились оптимизмом певицы. Однако у некоторых наших соотечественников, которые едва сводят концы с концами в условиях пандемии коронавируса в России, видео вызвало раздражение.
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