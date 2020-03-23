"Такая история": Соловьева высмеяли на публике (видео)

Капитан команды Евгений Андреенко предложил зрителям Первого канала и залу посмотреть на людей, которые не вошли в историю, а "вляпались" в нее. К ним команда отнесла Владимира Соловьева.
Кавээнщик отметил, что ведущий имеет недвижимость за границей. Выход переодетого в шоумена участника команды сопроводили фрагментом из песни группы "Анимация" "Я люблю свою Родину! Вроде бы". Зал отреагировал на шутку смехом и аплодисментами. Запись выступления доступна на канале КВН в "Ютуб" (15:41 – 17:36).
Напомним, что Владимир Соловьев является владельцем двух вилл в Италии. Также он вместе с детьми имеет вид на жительство в этой стране.
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