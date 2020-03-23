"Такая история": Соловьева высмеяли на публике (видео)

Команда Орловского государственного университета "Такая история" остроумно пошутила над Владимиром Соловьевым. Кроме ведущего телеканала "Россия 1", порция сарказма досталась и другим скандальным персонам.



Капитан команды Евгений Андреенко предложил зрителям Первого канала и залу посмотреть на людей, которые не вошли в историю, а "вляпались" в нее. К ним команда отнесла Владимира Соловьева.

Кавээнщик отметил, что ведущий имеет недвижимость за границей. Выход переодетого в шоумена участника команды сопроводили фрагментом из песни группы "Анимация" "Я люблю свою Родину! Вроде бы". Зал отреагировал на шутку смехом и аплодисментами. Запись выступления доступна на канале КВН в "Ютуб" (15:41 – 17:36).

Напомним, что Владимир Соловьев является владельцем двух вилл в Италии. Также он вместе с детьми имеет вид на жительство в этой стране.