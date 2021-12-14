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Владимир Рудольфович Соловьев

журналист, ведущий программ
Владимир Рудольфович Соловьев
  • Дата рождения: 20 октября 1963
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Мужской
  • Дети: 7

Соловьев Владимир Рудольфович – российский журналист, теле- и радиоведущий, писатель и общественный деятель. Известен своими яркими высказываниями относительно политической ситуации в России и мире.

Владимир Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве в семье педагогов. Родители познакомились, будучи студентами Московского пединститута им. В. И. Ленина, разошлись, когда Владимиру было четыре года. Дед по матери — Соломон Львович Шапиро и бабушка — Полина Петровна работали на машиностроительном заводе имени М. В. Хруничева. Со второго класса Владимир учился в элитной спецшколе №27 с изучением ряда предметов на английском языке, где обучались дети и внуки членов ЦК КПСС и дипломатов. Сейчас это средняя общеобразовательная школа № 1232 с углублённым изучением английского языка. В детстве занимался футболом и карате, очень любил историю, литературу, театр. Принимал участие в постановке Шекспировского «Макбета». А с девятого класса начал увлекаться восточной философией и каратэ.

В 1980 году поступил в Московский институт по профилю сталь и сплавы.Окончил в 1986 году с красным дипломом по специальности «инженер – металлург». Учился в аспирантуре института международных отношений и мировой экономики, стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по теме «Основы тенденций производства новейших материалов и факторы эффективности использования их в промышленности Японии и США». В 1990 году уехал в США и работал преподавателем экономики в университете штата Алабама в Хантсвилле. Был активным участником политической жизни Америки. В Россию вернулся в 1992 году, занимался научными исследованиями высоких технологий.

Начиная с 1997-го года, является радиоведущим станции «Серебряный дождь». С 10 июля1998-го года и по сей день ведёт утреннее шоу «Соловьиные трели».

Телевизионная карьера Владимира Соловьёва началась с 1999 года. Работает телеведущим на нескольких телеканалах ОРТ, ТНТ, ТВ-6, НТВ, ТВС. Являлся ведущим сразу двух ток-шоу: политика – экономического ток-шоу «Процесс» - совместно с Александром Гордоном на канале ОРТ (программа просуществовала более года), а так же «Страсти по Соловьёву» канал ТВ-6, а затем и многочисленных авторских программ «Завтрак с Соловьёвым», «Соловьиная ночь» на том же телеканале ТВ-6 и многих других телепередач. С 2003 года становится телеведущим двух популярнейших ток-шоу. «К барьеру!» - суть программы словесная дуэль двух знаменитостей, которые придерживаются различных взглядов и мнений.И «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» - каждый выпуск посвящается актуальнейшим событиям прошедшей недели.

Женат Владимир Соловьёв на Эльге Сэпп (дочь сатирика Коклюшкина). Имеет семерых детей от трёх браков. Двое детей от первого брака - Полина и Александр Соловьёвы. Дочь выпускница института телевидения и радиовещания. Сын живёт и учится в Лондоне, режиссёр, занимается съёмками фильмов и клипов. От второго брака есть дочь Екатерина 91-го года рождения. С Эльгой четверо совместных детей: Даниил, София-Бетина, Эмма-Эстер и Владимир Соловьёвы.

Имеет чёрный пояс по каратэ, играет в футбол в составе команды Российского Еврейского конгресса. По религиозным верованиям исповедует иудаизм.

Является автором 15 книг, среди которых есть книги публицистического и художественного направления.

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