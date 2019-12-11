Марго Овсянникова о Бузовой и "Евровидении"

Известная певица Маргарита Овсянникова раскрыла корреспонденту "Дни.ру" пикантные подробности своей личной жизни. Марго объяснила почему считает Ольгу Бузову хорошей кандидатурой на "Евровидение".
Также поделилась новостями о своем собственном творчестве и об успехах в карьере.
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