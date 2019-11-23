Мать Юлии Началовой со слезами на глазах обратилась к народу
Смерть популярной певицы Юлии Началовой взбудоражила россиян. Даже те, кто раньше мало интересовался ее творчеством, начали требовать, чтобы исполнительнице присвоили звание народной артистки России посмертно. О внимании поклонников высказалась мать Началовой. Видео записал корреспондент "Дни.ру".
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