Конкурс "Новая волна"
Политические шоу побили рейтинги "Новой волны"
Знаменитости на "Новой волне" разочаровали внешним видом
Артисты зажгли на "Новой волне – 2018"
Помимо Сочи, городами – претендентами на проведение фестиваля были Калининград и Ялта
Вместо Латвии конкурс предлагают перенести в Калининградскую область
Примадонна ответила на падение певца во время выступления
На "Новой волне" популярные исполнители не расставались
Популярный исполнитель обратился к своим коллегам по сцене за помощью
Филипп подвел свои итоги "Новой волны" в Юрмале и поблагодарил причастных