"Великолепное чувство": Николаев нежно обратился к певице Валерии

Игорь Николаев признался в теплых эмоциях коллеге. Музыкант поблагодарил звезду за проведенное вместе время.

Игорь Николаев и певица Валерия выступили с их общей песней "Лето, вернись!" на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи. В своем инстаграм-аккаунте композитор сообщил, что ему очень приятно за то, что Игорь Крутой ждал их с Валерией после выступления и поздравил с премьерой.

Кроме того, Игорь Николаев очень тепло поблагодарил исполнительницу за совместный выход на сцену и "чувство сопереживания". "Спасибо за эти чудесные три минуты", – заявил артист.

Напомним, ранее музыкант отдыхал с семьей в Юрмале, где у него есть своя недвижимость. Некоторые поклонники заметили, что певец сильно располнел и стали переживать за его здоровье. Они посчитали, что артист болен, но скрывает это.

Сейчас же, судя по свежим снимкам в микроблоге Игоря Николаева, он пришел в форму. Как писали "Дни.ру", в 2020 году появились слухи о разладе композитора с супругой Юлией Проскуряковой. Поговаривали, что у звезды появилась молодая муза, а его жена нашла другого мужчину. Но певица опровергла все домыслы. Артистка заявила, что ничто не может разрушить их брак. К слову, для Игоря Николаева союз с исполнительницей стал третьим.