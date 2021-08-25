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Шоу-бизнес
"Великолепное чувство": Николаев нежно обратился к певице Валерии

"Великолепное чувство": Николаев нежно обратился к певице Валерии

Игорь Николаев признался в теплых эмоциях коллеге. Музыкант поблагодарил звезду за проведенное вместе время.
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Игорь Николаев и певица Валерия выступили с их общей песней "Лето, вернись!" на музыкальном конкурсе "Новая волна" в Сочи. В своем инстаграм-аккаунте композитор сообщил, что ему очень приятно за то, что Игорь Крутой ждал их с Валерией после выступления и поздравил с премьерой.

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Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Кроме того, Игорь Николаев очень тепло поблагодарил исполнительницу за совместный выход на сцену и "чувство сопереживания". "Спасибо за эти чудесные три минуты", – заявил артист.

Напомним, ранее музыкант отдыхал с семьей в Юрмале, где у него есть своя недвижимость. Некоторые поклонники заметили, что певец сильно располнел и стали переживать за его здоровье. Они посчитали, что артист болен, но скрывает это.

Сейчас же, судя по свежим снимкам в микроблоге Игоря Николаева, он пришел в форму. Как писали "Дни.ру", в 2020 году появились слухи о разладе композитора с супругой Юлией Проскуряковой. Поговаривали, что у звезды появилась молодая муза, а его жена нашла другого мужчину. Но певица опровергла все домыслы. Артистка заявила, что ничто не может разрушить их брак. К слову, для Игоря Николаева союз с исполнительницей стал третьим.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2021, 11:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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