Странное поведение Аллегровой на "Новой волне" вызвало вопросы

В Сочи завершился конкурс молодых исполнителей. Церемонию закрытия посетила и Ирина Аллегрова. Певица появилась перед журналистами в повседневной одежде. При этом у нее была стильная укладка.
Такой вид вызвал множество вопросов. "Шальная императрица" не стала общаться с представителями СМИ и просто прошла к ждавшему ее автомобилю. Такое странное поведение тоже не осталось незамеченным.
Работникам прессы явно не понравилось такое поведение артистки. Возможно, исполнительница просто готовилась к выступлению и берегла голосовые связки. Отметим, певица является редким гостем светских тусовок.
Напомним, в прошлом году Ирина Аллегрова и Игорь Крутой представили композицию "Осень". Песня наделала шума в шоу-бизнесе. Некоторые обвинили звезд в плагиате, вспомнив песню Маши Распутиной. А музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе окрестил совместное детище артистов "мертворожденным ребенком".
Отметим, что 69-летняя Ирина Аллегрова прекрасно выглядит для своего возрасте. Певица держит себя в форме.
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