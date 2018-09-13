Кудрявцева в жидковатых перьях проиграла эффектной Варум

Историк моды Александр Васильев признался, что многие знаменитости на "Новой волне" его расстроили своим внешним видом. В частности, модный эксперт раскритиковал ведущую Леру Кудрявцеву.

Наряды звезд на недавно завершившемся в Сочи Международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" показались Александру Васильеву не слишком выразительными. "Это скорее увядание", – заявил модный критик. В качестве примера он указал цвет платьев популярной ведущей Леры Кудрявцевой и не менее известной певицы Анжелики Варум, у которых оттенок нарядов оказался схожим.

"У Анжелики кремово-телесный цвет, но ее наряд сделан из блестящего шелкового атласа, который держит форму и не выглядит "пыльно". И к тому же отражает свет. А у Леры наряд выполнен из органзы, которая цвет впитывает, и в результате она проигрывает", – заключил Александр Васильев.

По мнению эксперта, наряд у Леры Кудрявцевой похож на сценический костюм артистки оперетты. "Перья по подолу выглядят какими-то несвежими: то ли они жидковаты, то ли темноваты. И вообще такой грязно-розовый оттенок поникшей пыльной розы Лере носить не надо, он ее бледнит. К тому же загорелая кожа и ярко-розовая помада вступают с ним в конфликт", – высказал мнение историк моды.

Зато он похвалил Анжелику Варум. Васильев отметил, что артистка выглядит гораздо моложе за счет верно подобранной прически и стройной фигуры. "Выбор этого атласного платья кремового цвета я одобряю. Оно прекрасно подчеркивает грудь, талию и загорелую кожу певицы. Мне нравится и этот асимметричный подол. Имейте в виду: любая диагональ дает динамику и стройнит", – цитируют Александра Васильева "7Дней".