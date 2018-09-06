Распутство Дубцовой и Воробьева на сцене вызвало оторопь

В Сети обсуждают жаркий поцелуй певцов Ирины Дубцовой и Алексея Воробьева. О романе звезд теперь не говорит только ленивый.

В курортном городе Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна – 2018". На мероприятии собрались десятки отечественных знаменитостей.

Вчера, 5 сентября, в Олимпийском парке после выступлений конкурсантов, состоялся бенефис Леонида Агутина. В рамках творческого вечера на сцене появились Ирина Дубцова и Алексей Воробьев. Вокалисты спели дуэтом трек "Если ты когда-нибудь меня простишь".

В конце номера Алексей неожиданно для всех горячо поцеловал Ирину в губы. Зрители, присутствующие в зале, были ошарашены поведением звезд. Буквально секунду они оторопело смотрели на страстную парочку, а после принялись поддерживать артистов громкими выкриками и аплодисментами. Видео этого жаркого выступления моментально распространилось в Сети.

Теперь поклонники гадают, что именно произошло на сцене. Некоторые интернет-обыватели пришли к выводу, что Воробьева и Дубцову связывают романтические чувства, они отметили, что вместе молодые люди составляют красивую пару. Более прагматичные пользователи Сети уверены, что вокалисты целовались на камеру: якобы это просто пиар, а поборники морали, вообще считают – это просто распутство и падение нравов.

"С кем только не приписывали романы Алексею Воробьеву, а почему-то до сих пор один, да и в России он живет крайне мало, в основном в ЛА.... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пиар(((.", "Скоро все и узнаем точно", "Видимо, поветрие у артистов;-))", "ШОУ!!!", "Кстати красивая пара!!!", "Ирина красуня!!!!🌹", "Фуу", "Ого💞целоваются💥", "АоаоаоаоаоаоаоА", – писали поклонники в комментариях под видео.