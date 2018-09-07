Смертельная жара погубила Лолиту

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Пятница 7 сентября
Лента новостей
20:43
В Кургане начали массово закрываться магазины
20:18
В Омске школьник попал под колеса маршрутки
20:07
Россия и Вьетнам развивают межпарламентские связи
20:04
Мужчина устроил стрельбу в автосалоне
19:56
Россиянина осудили на 14 лет за покушение на убийство семьи
19:35
В Башкирии иномарка насмерть сбила пешехода
19:28
Порошенко закапывает улики по делу об убийстве Захарченко
19:17
В России для добросовестных водителей приготовили подарок
19:04
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
18:56
Чемпионка мира плюнула на российский спорт и ушла
17:54
Загнаны в угол: у Лондона закончились аргументы в деле Скрипалей
17:37
Совет на выходные
16:47
Собянин и Силуанов договорились о сохранении бюджета Москвы
16:38
На фаворите из шоу "Замуж за Бузову" поставили крест
16:06
Преобразившаяся дочь Пескова вызвала восторг
16:02
Объевшуюся Семенович не узнали без тонны косметики
15:49
Прилучный показал изуродованное лицо после жестких слов о Муцениеце
15:19
Россия предупредила об авиаударе по американцам
15:18
Обколотую Цывину увезли в неизвестном направлении прямо с юбилея
15:12
Перед большими переговорами Путина случился казус
15:00
Состояние звезды "Битвы экстрасенсов" резко ухудшилось
14:51
Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"
14:45
Киска Волочковой внезапно заговорила
14:43
Проблемы пострадавших вкладчиков невозможно замалчивать
14:31
"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
13:58
Кудрявцеву с высунутым языком сняли с другим мужчиной
13:57
Известный российский режиссер объявил о разводе
13:54
Рыдала и думала о смерти: Суханкина о пережитом горе
13:14
Выборы-2018: региональные отличия при сохранении доминирования
13:10
Жасмин ужаснула болезненной худобой
13:08
Пассажиры сообщили о пожаре в московском метро
12:49
Знаменитую певицу с голой грудью застукали на пляже
12:43
Назначен новый врио главы ДНР
12:29
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
11:49
Звезда "Дома-2" закрутила роман с миллионером-насильником
11:42
"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом
11:35
На юго-западном участке БКЛ начали строить новый тоннель
11:07
Меган Маркл спрятала живот под кошмарным платьем
11:01
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
10:25
"Шок!" – главный "отравитель" Скрипалей показал убийство на видео
10:22
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
10:13
Путин назначил полпреда в Приволжском федеральном округе
09:51
Известный юморист рассказал о жутком прошлом и раке
09:39
Трамп сделал откровенное признание о встрече с Путиным
09:20
На красной ветке московского метро произошел сбой
09:17
Кандидата в президенты ранили ножом в толпе (видео)
08:52
"Немножко беременный": ушедшей со сцены Сердючке крепко досталось
08:50
Панин бежит из страны после оскорбления россиян
08:33
Как приготовить лагман
08:23
Москвичам предложили лучшее мясо в мире
08:21
Скрипаль перед отравлением попался на тайных связях
08:16
Главные события Москвы
08:14
Скончалась звезда "Мисс Марпл"
08:00
Знаменитый актер умер от сердечного приступа
22:03
Оскорбивший журналистку Лазарев склонил голову перед народом
22:01
Мишулину поймали за руку на циничной лжи и подлоге
21:55
Объявлено имя нового президента Украины
21:52
Дорога в ад: Самойлову обвинили в изощренном обмане
21:50
Умер народный артист России Николай Черныш
21:41
Британия закроет границу для россиян из-за Скрипалей
21:39
42-летняя Захарова восхитила стальным прессом после беременности
21:35
В Крыму объявили о вымирании животных
21:24
Житель Башкирии зверски убил друга отверткой
21:22
Загитову сбросили с пьедестала
21:14
В Волгограде трое ростовчан ограбили местного жителя
21:12
Сверкнувшую прелестями Глюк’oZу растоптали за бесстыдство
21:06
"ЕР" предложила направить деньги коррупционеров в Пенсионный фонд
21:03
В Перми поймали серийного насильника из Удмуртии
20:57
В Казани произошло массовое отравление
20:47
"Отравитель" Скрипаля подал голос
20:44
Перебегавший дорогу ребенок в Нижнем Тагиле попал под колеса авто
20:30
Жителей Тюмени ужаснуло озеро из кипятка
20:23
Омск заполонил дым из-за сгоревшего магазина
20:14
В Нижегородской области школьник получил травмы при столкновении иномарок
20:10
Вырывший яму для России Порошенко попал впросак
20:06
Распутство Дубцовой и Воробьева на сцене вызвало оторопь
19:54
Госдума рассмотрит инициативы президента по пенсионным изменениям
19:51
Под Ростовом в жутком ДТП погибли четыре человека
19:44
Баста похвастался роскошным авто за 57 миллионов
19:29
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран
19:21
В Башкирии ребенок серьезно пострадал при катании на картинге
18:58
Молодая любовница Петросяна наводит страх на Степаненко
18:41
Под Москвой ребенок застрял в памятнике Пушкину
18:19
Разин набивает брюхо на проклятии "Ласкового мая"
18:02
Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой
17:45
Под Вологдой двое человек утонули во время рыбалки
17:43
Группы для дошкольников появятся по месту работы родителей
17:35
Лорак со странными ногами затравили после конфуза
17:31
Володин рассказал о втором заседании межпарламентской комиссии России и Ирана
17:11
Маразм крепчал: Лондон втянул в дело Скрипалей отряд Сталина
17:00
Собянин: МЦК стало доступнее для москвичей
16:49
Миллиардер оставил с носом беременную Боню
16:30
Пугачева решила сменить пол после звонка Агутина
16:21
Официальное заявление Юлии Самойловой после слов об эмиграции
16:14
Пляски голой певицы у мемориала погибшим воинам возмутили народ
16:07
"Прямиком в лоб": Максим Галкин публично приложил Ольгу Бузову
15:53
На Окружной заработал новый вестибюль
15:41
Юлия Скрипаль решила сбежать из Лондона
15:30
Вот это поворот: жена отказалась от миллиардов Петросяна
15:22
"Не разочаровал": Цымбалюк-Романовская об особенной близости с Шаляпиным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ
Мишулину поймали за руку на циничной лжи и подлоге
Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы
Панин бежит из страны после оскорбления россиян
Цымбалюк-Романовская откровенно о свадьбе с известным певцом
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
Шоу-бизнес

Смертельная жара погубила Лолиту

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Певица Лолита Милявская появилась на музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна – 2018" в Сочи. Артистка поразила шикарным головным убором известного бренда.
прочитано 6397 раз

Сегодня, 7 сентября, Лолита выступит на бенефисе Ирины Аллегровой на сцене New Wave Hall. Поэтому заезда прилетела немного раньше, чтобы поучаствовать в репетиции.

ПО ТЕМЕ

После пения среди коров к Лолите заявились полицейские

У отекшей Лолиты нашли неприятную болезнь

 Конкурс "Новая волна"

Сюжеты Конкурс "Новая волна"

Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Артистка пришла на саундчек в оригинальном образе. Она облачилась в красное платье прямого кроя с длинными рукавами, а ее голову венчала черно-белая шляпа гигантских размеров.

Как выяснилось, артистку ввели в заблуждение репортеры. Акулы пера посоветовали звезде взять головной убор, так как в курортном городе смертельная 40-градусная жара. Вот она и решила спрятать голову, чтобы не напекло. Однако перед прилетом Милявской всю ночь шел ливень, и небо заволокло тучами. Поэтому объективно в шляпе не было необходимости.

"Эту шляпу от Ральфа Лорена мы купили в Штатах много лет назад с моим директором, когда были там на гастролях. И вот я ее нашла, приделала к ней булавку и надела", – сообщила артистка журналистам сайта "Комсомольская правда".

Лолита Милявская. Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Добавим, что высокая температура и палящее солнце могут быть опасны для здоровья, особенно если человек не успел привыкнуть, акклиматизироваться. А вот Лолита – молодец, подготовилась, хотя все же стала своеобразной жертвой: со звездой, конечно, все хорошо, но вот имидж, по мнению некоторых пользователей Сети, окончательно загублен. Отметим, что настоящих поклонников творчества Милявской модные промахи не расстраивают, они любят ее не за это.

"Всегда любила вас, такую без комплексов: настоящую и безумно классную, @lolitamilyavskaya оставайтесь такой же очаровашкой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она еще хочу заметить очень умная! Эрудированная, Лола может ответить на любой вопрос касающийся любой области географии, науки и тд!!!!" – хвалят фанаты любимицу.

Автор: Руслана Алексеева7 сентября 2018, 17:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"

567

комментарии

Политика

Трамп сделал откровенное признание о встрече с Путиным
Британия закроет границу для россиян из-за Скрипалей
Вырывший яму для России Порошенко попал впросак
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран

Шоу-бизнес

"Вымя дойной коровы": Чехова вызверилась на мужчин
"Чтобы вишенка стояла": откровенное видео Королевой и Тарзана шокировало народ
"Я ухожу": у разочарованной Гузеевой сдали нервы
Смертельная жара погубила Лолиту

Проишествия

Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Lifestyle

"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой

Ситуация приняла неприятный оборот
Шоу-бизнес

Меган Маркл спрятала живот под кошмарным платьем

Говорят, из-за беременности пара отменила турне по Океании
Шоу-бизнес

"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом

Певица появилась на "Новой волне" в одиночестве
Шоу-бизнес

Киска Волочковой внезапно заговорила

Новое видео балерины вызвало фурор

Гороскоп

Совет на выходные
Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память

Фоторепортажи

Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"
Губы надула: ведущая "Дома-2" решилась на пластику
Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45
Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"

Спорт

"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
Загитову сбросили с пьедестала
"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову

Регионы

Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru