С миллиардера Захарченко сняли обвинения

Следственный комитет России снял с полковника Дмитрия Захарченко обвинение в злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказал адвокат подозреваемого в коррупции.

По словам юриста, это был ожидаемый его подзащитным шаг. "Это естественно: две статьи по одному действию быть не может", – передает слова Виктора Емельянова агентство городских новостей "Москва". Адвокат Захарченко отметил, что обвинение было снято только по одному эпизоду – с получением взяток от руководства Нота-Банка. Сторона обвинения отказалась комментировать эту информацию. Государственный прокурор Сергей Бочкарев заявил, что готов давать комментарии только по факту выигранного в суде гражданского иска к бывшему заместителю начальника антикоррупционного управления МВД России.

Судья Елена Кузнецова постановила изъять в пользу государства имущество полковника и его родных и близких на девять миллиардов рублей. Среди подлежащего конфискации – 27 объектов недвижимости: квартиры и машиноместа на парковках элитных районов Москвы, около восьми миллиардов рублей наличными и золотой слиток.

Адвокаты Захарченко не согласны с решением суда и готовы оспаривать его в вышестоящих инстанциях. На руку защитникам может сыграть тот факт, что 1 декабря скончался один из свидетелей обвинения. Об этом рассказал Виктор Емельянов на очередном судебном заседании. По словам юриста, причиной смерти свидетеля стал оторвавшийся тромб.

Как писали Dni.Ru, Захарченко происхождение миллиардов объяснил на процессе просто: накопил. По его словам, он откладывал деньги с зарплаты, собрав в итоге сумму в девять миллиардов рублей. При этом стало известно, что за 15 лет работы в органах (2001-2016 годы) полковник заработал около 12 миллионов рублей.

Другое объяснение свалившемуся на Захарченко богатству нашлось у защиты. По словам адвоката, мать полковника в 1990-е получила в наследство миллион долларов. А позже, говоря простым языком, давала деньги взаймы под проценты, ограничиваясь устными договорами.