Куда ушли миллиарды Захарченко

Генеральная прокуратура выяснила, куда тратил незаконно добытые деньги полковник Захарченко. По данным ведомства, бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД покупал квартиры людям из близкого окружения.

Следствие установило тех, кто способствовал коррупционным преступлениям полковника Дмитрия Захарченко. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, люди из близкого окружения "борца с коррупцией" купили себе квартиры и дорогостоящее имущество на его незаконно добытые деньги.

"Эти люди, не имея соответствующего дохода, вдруг становились обладателями квартир и иного дорогостоящего имущества в период знакомства и активного общения с полковником. Установлены факты того, что эти третьи лица, которые якобы неправомерно, по версии защиты, привлечены как соответчики по иску, предоставляли Захарченко свои персональные данные для оформления документов. Прокурор доказал в суде, что все приобретенное близким кругом лиц Захарченко на самом деле куплено на деньги, добытые им незаконным путем", – сказал Чайка.

Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре прошлого года, обвинив в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Резонансным дело стало после того, как в квартире сестры полковника нашли несколько тонн денег: апартаменты использовались как склад для хранения девяти миллиардов рублей в разной валюте. Происхождение этих средств Захарченко объяснить не смог. Позже его обвинили еще в нескольких эпизодах со взятками.

Во время процесса отец полковника заявил, что Генпрокуратура превысила полномочия: надзор за гражданскими лицами и их расходами должен осуществлять налоговый орган. По его словам, полномочия также превысил следователь СКР Сергей Чернышов, который "фактически санкционировал производство оперативно-разыскных мероприятий в отношении близких лиц к Захарченко".

Чайка в своем интервью подчеркнул, что прокурор в суде по делу Захарченко действовал строго по закону. Никакого прецедента в системе сбора и предъявления доказательств в данном процессе не было. "У прокуратуры есть все основания вменять бывшему сотруднику полиции нарушение антикоррупционного законодательства, а именно получение дохода из незаконных источников, нарушение норм декларационной кампании, конфликт личных интересов Захарченко с интересами его службы и общества", – цитирует генпрокурора "Коммерсантъ".