Куда ушли миллиарды Захарченко
Следствие установило тех, кто способствовал коррупционным преступлениям полковника Дмитрия Захарченко. Как сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, люди из близкого окружения "борца с коррупцией" купили себе квартиры и дорогостоящее имущество на его незаконно добытые деньги.
"Эти люди, не имея соответствующего дохода, вдруг становились обладателями квартир и иного дорогостоящего имущества в период знакомства и активного общения с полковником. Установлены факты того, что эти третьи лица, которые якобы неправомерно, по версии защиты, привлечены как соответчики по иску, предоставляли Захарченко свои персональные данные для оформления документов. Прокурор доказал в суде, что все приобретенное близким кругом лиц Захарченко на самом деле куплено на деньги, добытые им незаконным путем", – сказал Чайка.
Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в сентябре прошлого года, обвинив в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Резонансным дело стало после того, как в квартире сестры полковника нашли несколько тонн денег: апартаменты использовались как склад для хранения девяти миллиардов рублей в разной валюте. Происхождение этих средств Захарченко объяснить не смог. Позже его обвинили еще в нескольких эпизодах со взятками.
#Тетрадь матери полковника #Захарченко с приходом и расходом #миллиард’ов приобщена к уголовному делу. Фото: @sledcom_rf pic.twitter.com/3wA8hozbbx— Все просто) (@SerJiK_666) 7 декабря 2017 г.
Во время процесса отец полковника заявил, что Генпрокуратура превысила полномочия: надзор за гражданскими лицами и их расходами должен осуществлять налоговый орган. По его словам, полномочия также превысил следователь СКР Сергей Чернышов, который "фактически санкционировал производство оперативно-разыскных мероприятий в отношении близких лиц к Захарченко".
Чайка в своем интервью подчеркнул, что прокурор в суде по делу Захарченко действовал строго по закону. Никакого прецедента в системе сбора и предъявления доказательств в данном процессе не было. "У прокуратуры есть все основания вменять бывшему сотруднику полиции нарушение антикоррупционного законодательства, а именно получение дохода из незаконных источников, нарушение норм декларационной кампании, конфликт личных интересов Захарченко с интересами его службы и общества", – цитирует генпрокурора "Коммерсантъ".
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