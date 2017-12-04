Владельцы миллиардов Захарченко бесследно исчезли

Владелец 8,5 миллиарда рублей, найденных у полковника МВД Захарченко, не установлен. По версии следствия, сам экс-глава антикоррупционного главка просто хранил у себя обналиченные деньги банков-банкротов.

Полковник Захарченко, как предполагают следователи, хранил у себя обналиченные деньги банков, которые выводились со счетов. Сами же банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой – то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор. За это он получал свой процент", – приводит слова информированного источника ТАСС. Собеседник агентства отметил, что это пока только версия: роль Захарченко в "многомиллиардной многоходовке" еще устанавливается.

Истинного владельца 8,5 миллиарда рублей, обнаруженных в квартире бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции пока установить не удалось. Однако большая часть изъятых в ходе обысков денег может принадлежать "Нота-банку". "Часть этих денег имела упаковку как минимум трех банков, один из них ПАО "Нота-банк", лицензия у которого отозвана в ноябре 2015 года", – добавил источник.

В правоохранительных органах пока не комментируют, удастся ли вкладчикам Нота-банка вернуть их средства. Для этого еще предстоит доказать, что эти деньги были действительно выведены и украдены у банка.

Дмитрия Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года. Полковника обвинили в получении крупной взятки. Позже следствие арестовало найденный в квартире матери Захарченко склад с деньгами: 20 миллионов рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

Женщина утверждала, что деньги накопила и получила от продажи недвижимости. Сам Захарченко отрицал, что деньги принадлежат ему. Мать и сестра полковника впоследствии выехали за границу. А Никулинский суд Москвы 1 декабря удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества Захарченко в доход государства. Обвинение в окончательной редакции полковнику будет предъявлено в середине января 2018 года.



