Жена заявила о больной раком дочери Захарченко
Глава семейства подарил жене и дочке путевку на этот остров за 500 000 рублей. Однако у Захарченко-младшей не было загранпаспорта, и нужно было быстро его сделать.
Тогда Марина заявила, что у их ребенка онкология. Правда, клиник, борющихся с раком, на Мадагаскаре нет и никогда не было, сообщает Telegram-канал Mash. Поэтому правоохранители проверяют информацию о болезни дочери Захарченко. Если окажется, что справки подделаны, Марина Семынина предстанет перед законом.
Также стало известно, что полковник МВД подарил на Новый год дочери коня за 650 000 рублей. Покупал подарок не он сам, а супруга. Животному дали кличку Олигарх. Это полукровный спортивный скакун серой масти.
По имеющейся информации, Захарченко-младшая тренируется в Кремлевской школе верховой езды, там же содержится лошадь. Месяц содержания животного стоит 48 500 рублей.
Гениально! Хотя эта картинка, вероятнее всего реклама очередного интернет-казино... сама идея, гениальна)#захарченко #казино pic.twitter.com/zOqmzloc28— Александр Онегин (@AlexOnegin) 24 октября 2017 г.
Напомним, бывший замглавы управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России полковник Дмитрий Захарченко был задержан прошлой осенью по делу о получении взятки в особо крупном размере. Оперативники нагрянули с обысками в квартиру подозреваемого, где обнаружили 8,5 миллиарда рублей.
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