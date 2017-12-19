Жена заявила о больной раком дочери Захарченко

Супруга обвиненного в коррупции полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко Марина Семынина рассказала, что дочери необходимо срочно лететь в Мадагаскар для лечения от онкологии. При этом женщина предоставила в паспортный стол справку, что наследница больна раком крови.

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