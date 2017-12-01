В скандал с миллиардами Захарченко втянули "Газпром"

Новое обвинение предъявлено бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко. "Полковника-миллиардера" обвинили еще в трех эпизодах взяточничества на сумму около миллиона долларов.

Взятки, о которых идет речь в новых обвинениях, – это дисконтная карта ресторана, сумма в 800 тысяч долларов и отдых в Сочи. Всего дело в отношении полковника главка МВД Захарченко содержит три статьи Уголовного кодекса: о злоупотреблении должностными полномочиями, о воспрепятствовании предварительному следствию и взятке в особо крупном размере.

По версии следствия, владелец сети ресторанов "Ла Маре" Меди Дусс заплатил Захарченко 800 тысяч долларов за покровительство. Полковник также получил дисконтную карту этого ресторана, скидка по которой в итоге составила 3,5 миллиона рублей. А еще отдохнул в Сочи за счет главы компании "Газпром автоматизация".

Посредниками в передаче денег выступили полковник ФСБ Дмитрий Сенин и генерал полиции Алексей Лаушкин. Сенину предъявили обвинение и объявили в розыск, Лаушкин проходит по делу свидетелем. Полковнику на этой неделе продлили арест до 8 марта.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Полковника задержали в сентябре прошлого года. Его уличили в получении взятки в семь миллионов рублей и злоупотреблении полномочиями. Однако широкий общественный резонанс дело получило после того, как в квартире сестры Захарченко обнаружили склад с девятью миллиардами рублей в разной валюте, напоминает РИА Новости.

На заседании суда 1 декабря полковник заявил, что направил заявление в Мосгорсуд об оказании давления на него со стороны сотрудников ФСБ. По словам Захарченко, у него была встреча с сотрудниками ведомства Бабаковым и Таракановым. "Если я не оговорю себя по уголовным делам, то возьмут в заложники моего отца и сфабрикуют дело", – заявил подсудимый. По его словам, сотрудники ФСБ якобы обещали инициировать процесс по отъему имущества у третьих лиц, близких к господину Захарченко.

Как писали Dni.Ru, Никулинский суд Москвы продолжает рассматривать иск Генпрокуратуры. Он касается 27 объектов недвижимости – квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы. Кроме того, в списке значатся четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников полковника, деньги в рублях и иностранной валюте на сумму около восьми миллиардов рублей и золотой слиток. В целом, по некоторым данным, если учесть обнаруженные счета Захарченко в швейцарском банке, общая сумма достигает 30 миллиардов.