Жена миллиардера Захарченко в ужасе сбежала из России
Отъезд женщины в Соединенные Штаты подтвердил адвокат Александр Карабанов. Пассия бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко покинула нашу страну с наследницей.
"Улетела с дочерью в Соединенные Штаты Америки. Моя подзащитная подтверждает, что покинула Россию, так как опасается за свою жизнь", – цитирует Карабанова ТАСС. По данным некоторых СМИ, жена Захарченко отправилась в Великобританию.
Ранее источник из окружения Семыниной сообщил, что после задержания и ареста доверенного лица Захарченко, бывшего адвоката Виктора Белевцова, жена экс-полковника МВД покинула Россию.
Напомним, Дмитрий Захарченко обвиняется в коррупции. Его задержали в сентябре 2016 года. У мужчины арестовали десять квартир, 16 машино-мест, два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne, слиток золота, а также около девяти миллиардов рублей наличными в различной валюте. При этом ни полковник, ни жена Захарченко, ни другие близкие так и не смогли четко объяснить происхождение богатства.
В прошлом году жена полковника Захарченко рассказала в интервью на радио, что выбросила в Москву-реку десять миллионов долларов. Семынина уверяла, что эти деньги, обнаруженные на ее банковском счету, не имеют никакого отношения к Захарченко. Жена миллиардера заявила, что сама сколотила такое состояние.
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