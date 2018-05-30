Изъятые богатства полковника Захарченко бесследно исчезли

Часть денег, изъятых у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, бесследно исчезла. Речь идет о сумме в более чем пять миллионов долларов.

Как сообщается, под подозрение попали сотрудники нескольких ведомств. Среди них – инкассаторы, конвойные полицейские, а также сотрудники одного из крупных банков, которые занимались пересчетом изъятой у полковника-миллиардера наличности.

В Следственном комитете уже начали проверку по факту хищения, пишет РЕН ТВ. По данным телеканала, мероприятия проводятся под руководством следователя по особо важным делам, генерал-майора юстиции Константина Криворотова.

Бывшего замруководителя управления Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко задержали осенью 2016 года. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. Правоохранители нашли в квартире подозреваемого огромную сумму – 8,5 миллиарда рублей наличными. Происхождение денег полковник объяснить так и не смог.

В декабре 2017 года суд в Москве удовлетворил требование Генпрокуратуры изъять денежные средства в доход государства. Кроме того, взыскание было наложено на имущество родственников и близких Захарченко, которое было приобретено на краденые деньги.





После ареста полковника ведомство, в котором он работал, было расформировано, некоторые сотрудники уволены. По словам главы МВД Владимира Колокольцева, начальство Захарченко понесло ответственность за его действия.

Стоит отметить, что владельца тех самых 8,5 миллиарда рублей установить так и не удалось. Следствие между тем придерживается версии, что бывший сотрудник МВД просто хранил обналиченные деньги обанкротившихся банков. По некоторым данным, Захарченко был так называемой обнальной площадкой: хранил выведенные из кредитных организаций средства для их дальнейшего вывода в офшоры, за что и получал вознаграждение.