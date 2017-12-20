Жена Захарченко выбросила в Москву-реку $10 миллионов

Бывшая жена полковника Захарченко выбросила в реку 10 миллионов долларов. Об этом Мария Семынина рассказала в интервью на радио.

Экс-супруга коррупционера не смогла объяснить происхождение такой внушительной суммы. Семынина уверяла, что 10 миллионов долларов, обнаруженные на ее банковском счету, не имеют никакого отношения к экс-супругу. Якобы, состояние она сколотила сама, и Захарченко тут не при чем.

"Это мои деньги, сейчас их нет. Куда они делись? Этого я вам не скажу. Они не арестованы следствием, их просто нет. Я их выбросила в Москву-реку", – рассказала Семынина в интервью радио "Комсомольская правда".

Согласно информации следователей, после ареста бывшего супруга женщина сняла со своего счета около 10 миллионов долларов. Через некоторое время ее знакомый положил уже на свое имя миллион долларов, а подруга Семыниной внесла на свой счет 58 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги принадлежат именно Захарченко, и добыты они преступным путем.

Ранее Dni.Ru сообщали, что Марина Семынина заявила, будто ее дочь страдает. Якобы, наследница больна раком крови – именно поэтому ей нужно срочно лететь на Мадагаскар для лечения. Глава семейства подарил жене и дочке путевку на этот остров за 500 000 рублей. Однако у Захарченко-младшей не было загранпаспорта, и нужно было быстро его сделать.

Тогда Марина заявила, что у их ребенка онкология. Правда, клиник, борющихся с раком, на Мадагаскаре нет и никогда не было, сообщает Telegram-канал Mash. Поэтому правоохранители проверяют информацию о болезни дочери Захарченко. Если окажется, что справки подделаны, Марина Семынина предстанет перед законом.

Также стало известно, что полковник МВД подарил на Новый год дочери коня за 650 000 рублей. Покупал подарок не он сам, а супруга. Животному дали кличку Олигарх. Это полукровный спортивный скакун серой масти.