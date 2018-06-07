Полковнику Захарченко могут вернуть восемь миллиардов

Следственный комитет России отменил постановление о признании вещдоком девяти миллиардов рублей, которые были изъяты у "самого богатого полковника" Дмитрия Захарченко. Осужденный просит не изымать эти деньги и имущество семьи в пользу государства.



Полковник Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупционных преступлениях, попросил суд пересмотреть решение о конфискации у его семьи девяти миллиардов рублей. Адвокат подсудимого говорит, что на момент подачи иска Генпрокуратуры активы Захарченко уже не имели отношения к делу, поэтому не могли попасть под арест.

Защитник не исключает, что, требуя вернуть свои активы, экс-полковник готовится к обвинительному заключению. Если Захарченко признают виновным по эпизодам получения взяток, ему грозит не только длительное заключение, но и 70-кратное от размера взятки финансовое взыскание.

При самом худшем раскладе подсудимый может получить штраф в размере четырех миллиардов рублей. Полковник это прекрасно осознает, поэтому и бьется за свои деньги и квартиры, стоимость которых оценивается в сотни миллионов рублей.





Вероятно, из этих средств он надеется выплатить штраф, чтобы не попасть в пожизненную финансовую кабалу. Если Захарченко будет работать по 24 часа в сутки до конца своих дней, ему все равно не удастся расплатиться с государством.

Также стало известно, что следователи продолжают изымать имущество у близких полковника. Арест наложили на две машины его гражданской жены Марины Семыниной, сообщает сайт "Комсомольская правда". Девушка утверждает, что потеряла от них ключи, а судебные приставы в это не верят и хотят опять закрыть ей выезд за границу по причине "воспрепятствования их законным требованиям".





Напомним, что в 2016 году Никулинский суд Москвы арестовал десять квартир, 16 машино-мест, два Mercedes-Benz и два Porsсhe Cayenne, около девяти миллиардов рублей наличными в различной валюте и слиток золота, принадлежащие семье Захарченко. Полковник и его близкие так и не смогли внятно объяснить происхождение всего этого богатства.