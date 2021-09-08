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Политика
"Бандитские дела": Крым ждет реакцию ООН на диверсию Украины на газопроводе

"Бандитские дела": Крым ждет реакцию ООН на диверсию Украины на газопроводе

Пора положить конец политике произвола киевских властей, заявил первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.
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Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что к взрыву газопровода в Крыму, который произошел 23 августа, причастно подразделение Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, а также экстремистская организация, запрещенная в РФ, "Меджлис крымско-татарского народа*". Задержанные дали чистосердечные признания.

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В Крыму считают, что в Организации Объединенных Наций (ООН) должны отреагировать на диверсию на газопроводе и осудить Киев. "Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН", – считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он также выразил сожаление, что Запад не обращает внимания на "бандитские дела" Украины.

Фикс заявил, что правоохранительные органы РФ отреагируют на произошедшее. Мол, совершившие преступление люди будут наказаны, и таким образом Россия ответит на попытки Украины навредить жителям Крыма.

Напомним, заместитель главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Нариман Джелялов, выступавший посредником, и Асан и Азиз Ахметовы, которые устроили взрыв на газопроводе, были задержаны сотрудниками ФСБ на прошлой неделе. По заявлению ведомства, в июне Ахметовы выезжали на Украину, чтобы обучиться взрывному делу. Им пообещали две тысячи долларов за диверсию в Крыму.

* Организация запрещена на территории РФ

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 09:47 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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