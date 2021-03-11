"Придется гнать": Украина стягивает войска к границе с Крымом

Вслед за слухами о готовящемся наступлении вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донбасс с западных границ России доносятся и другие тревожные вести. Армия Незалежной начала стягивать силы к границе с Крымом.

Корреспондент одного из российских федеральных телеканалов сообщил, что к полуострову направляются, в частности, – бронированные машины, которые могут представлять угрозу для его безопасности. Однако журналист Виктор Баранец усомнился в реальности этой угрозы.

Баранец считает, что наступление Украины на Крым фактически станет для ВСУ самоубийством. Такая операция была бы большой стратегической ошибкой для украинского военного командования. Поэтому эксперт считает, что в Киеве навряд ли решатся на такой опрометчивый шаг.

Виктор Баранец пояснил, что даже если Генштаб Украины действительно создал большое подразделение войск для атаки на Крым, то хвалёная разведка Незалежной хорошо осведомлена о том, кому ей придётся противостоять. По мнению специалиста, для этого понадобится перебросить к полуострову всю армию страны, но даже она навряд ли сможет захватить его через неделю или через месяц.

Военный обозреватель подчеркнул, что российская группировка войск в Крыму в десятки раз превосходит украинские войска по уровню оснащённости военной техникой и современным вооружением. Кроме того, она регулярно проводит боевые учения, поэтому в случае нападения российским военным "придётся гнать украинскую армию аж до Днепра". В связи с этим он предположил, что на самом деле ВСУ проводят у границ полуострова манёвр маскировки.