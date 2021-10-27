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Общество
Директор крымского музея объяснил передачу скифского золота Украине политикой

Директор крымского музея объяснил передачу скифского золота Украине политикой

Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин прокомментировал скандальное решение Апелляционного суда Амстердама.
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Суд в Нидерландах решил, что скифское золото, которое в 2014 году прибыло на временную выставку в страну из музеев Крыма, должно быть передано в Киев. На полуострове такое решение, ожидаемо, вызвало недоумение.

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"Нами приводились, как нам кажется, безупречные аргументы о принадлежности этих предметов Крыму, крымской истории, о наличии изучения их в крымских музеях", – цитирует РИА ФАН директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина. Он констатировал, что эти аргументы, к сожалению, не оказались в достаточной степени действенными.

"Просто потому что процесс носил исключительно политизированный характер", – подчеркнул Андрей Мальгин.

По его словам, вердикт Апелляционного суда Амстердама можно охарактеризовать исключительно как узаконенное похищение. С такой оценкой согласен и советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Он предложил повесить таблички "Украдено Украиной в Амстердаме" на том месте, где некогда выставлялось скифское золото.

Напомним, в 2014 году коллекцию скифского золота вывезли из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. Пока они выставлялись за границей на полуострове произошел референдум о воссоединении с Россией. Воспользовавшись этой коллизией суд Амстердама решил не возвращать экспонаты, а передать их Украине. Судебное разбирательство длилось несколько лет.

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Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 27 октября 2021, 15:51 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

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