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Министра обороны Украины направили к психотерапевту после бреда о ядерном оружии в Крыму

Министра обороны Украины направили к психотерапевту после бреда о ядерном оружии в Крыму

Министр обороны Украины Андрей Таран выступил в Европарламенте. Он заявил, что Россия хочет разместить в Крыму ядерное оружие.
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Депутат Государственной Думы России Андрей Козенко счёл слова украинского политика, по меньшей мере, – странными. Парламентарий напомнил, что данный тип вооружения обладает очень большой дальностью действия, поэтому нет никакого смысла размещать его у границ государства.

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Козенко также отметил, что Таран не привёл никаких доказательств в подтверждение своих высказываний. Он предположил, что Киев, по всей видимости, принял строительство школ и больниц, а также благоустройство полуострова в целом за подготовку инфраструктуры к размещению оружия. В связи с этим депутат предложил направить главу Минобороны Украины не в Европарламент, а к врачу-психотерапевту.

Глава комитета крымского парламента по дипломатии Юрий Гемпель также назвал "пустословием" заявления Андрея Тарана. Гемпель напомнил, что со стороны руководства Украины постоянно звучат голословные обвинения в адрес России и призвал его перестать "сотрясать воздух". Политик обратил внимание, что власти России обладают суверенным правом размещать ядерное оружие и другие типы вооружения на всей территории страны и Украины это не касается. Вместо этого он предложил киевским чиновникам и стратегам заняться проблемами в своих вооружённых силах.

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Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 апреля 2021, 09:03 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость695973
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В Крым зашло много военной техники. Все может быть. Вот отдых будет!
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