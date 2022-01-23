В России в очередной раз ответили на бесконечные претензии и фантомные боли Украины из-за потери полуострова.

В Госдуме России впервые за долгие годы не исключили возможность воссоединения Украины с Крымом. Депутат от Крымского региона Михаил Шеремет назвал единственный для Незалежной способ снова стать единым целым с утраченным полуостровом.

Шеремет заявил, что для этого она должна войти в состав России, а президент Украины Владимир Зеленский должен сделать соответствующее заявление. Таким образом отечественный парламентарий ответил на очередные обещания Зеленского о том, что отколовшиеся от страны Донбасс и Крым в ближайшее время вернутся к Украине, после чего будет принят Акт об объединении с потерянными землями. Михаил Шеремет добавил, что таким образом все территории окажутся в составе одного государства – Российской Федерации.

Однако политик обратил внимание, что в такой стране не должно быть националистов и радикалов, которым зачастую посвящены новости Украины и Крыма. Депутат считает, что они ответственны за гражданскую войну и уничтожение украинского государства.

Ранее ряд американских политологов призвал власти США отложить на 25 лет принятие Украины в НАТО. По мнению одного из специалистов, в настоящее время Незалежная не готова стать частью Запада, а ввязываться из-за нее в войну было бы для Вашингтона безумием.