Боевики ворвались в здание Компартии Украины в Одессе из-за того, что ее члены поддерживают ДНР и ЛНР
На Украине не будут признаваться документы о среднем образовании, выданные на неподконтрольных Киеву территориях
Государство впервые отказалось дарить детям новогодние подарки, чтобы сбалансировать бюджет
Украинские врачи втянулись в агрессивную истерию относительно жителей Донбасса, отказываясь помогать детям из Луганска
В Днепропетровске открылась православная школа снайперов с бесплатным курсом огневой подготовки для всех желающих
Российская сторона привлекла внимание к судьбе детей Донбасса
В Москве спасенные на Украине дети заново учатся жить в мирных условиях
Доктор Лиза: с востока Украины нужно вывезти десятки больных детей
Общественная палата уличила Киев в нарушении Конвенции о правах ребенка
Беженцы из Украины собрались в Москве, чтобы обратить внимание на свою проблему