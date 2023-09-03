С чего начинается балет: живое сценическое искусство

В отличие от драмы и оперы, балет лишен слова. Его развитие началось более 400 лет назад.

Истоки этого вида искусства берут начало в Северной Италии, а в России первый балетный спектакль поставили 8 февраля 1673 года. С тех пор роль танца в театральных постановках сильно изменилась, но по-прежнему составляет фундамент балета наряду с пантомимой. Отдельные движения и мимика сливаются воедино, составляя безмолвный рассказ о различных событиях и состояниях души героев.

С чего начинается балет? С пьесы – как в драматическом и оперном творчестве, однако с некоторыми особенностями. Либретто, как правило, короче и состоит из основных сюжетных событий. В основе зачастую лежит масштабное литературное произведение, подающее идеи для балетмейстера и композитора. Первый ставит хореографию, а второй сочиняет музыку, чтобы максимально отразить суть и смысл сценического действия. Оформлением всего этого занимается художник. Декорации создают место действия и погружают зрителя в атмосферу балетной постановки.

Таким образом публика наблюдает синтез музыкального, танцевального и изобразительного творчества. В некоторых случаях балет может быть и без литературной первоосновы, когда на первый план выходит звучная мелодия. На примере "Лебединого озера" становится понятным, что этот вид театрального искусства видоизменяется, живо трансформируется, отвечая запросам эпохи.

Слова понять гораздо проще, чем искусные движения, поэтому артист балета несет особую миссию. Ему нужно постоянно вести разговор со зрителем на языке танца. Для этого ему нужно не только быть одаренным от природы, но и много работать над качеством своих выступлений.