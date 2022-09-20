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"Новая великая эпоха": тайный код Рериха для спасения человечества

"Новая великая эпоха": тайный код Рериха для спасения человечества

Екатерина Ежова

Екатерина Ежова блогер

 Журналист по призванию и путешественник по духу. Окончила "Международный инновационный университет" с отличием. Люблю свое ремесло и своих читателей.
В романе Достоевского "Идиот" есть нашумевшая фраза "Красота спасет мир", в черновиках же писатель оставил более глубокую формулировку: "Мир красотой спасется". Идею о трансформации бытия в подобном ключе развивал и Николай Рерих – художник, археолог, писатель и философ-мистик.
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В наши дни учение Рериха и слава о нем широко распространены во всем мире. Путь, который проделал мыслитель, чтобы постичь тайны мироздания, действительно впечатляет. Тибет, Монголия, Горный Алтай, Индия... Где только ни был он в поисках священной страны Шамбалы — обители чистого света и божественной силы.

Беседы с буддийскими монахами, просветленными гуру в совокупности с наблюдениями позволили искателю познать законы Вселенной. Однако выдать их сгоряча неподготовленному обществу — означало бы подвергнуть Вселенную опасности.

Тогда Николай Рерих стал передавать элементы просветленной мудрости через творчество. Его книги полны зашифрованных посланий, а загадочный символизм картин выбивает из колеи. Обнародовал художник и универсальный тайный код для спасения человечества — Знамя Мира.

Н.К. Рерих "Мадонна Орифламма" (почтовая открытка). Фото: Екатерина Ежова

Официальное введение символа приурочили к так называемому Пакту Рериха — соглашению о безусловной защите всех объектов культуры. По документам знак описали как красную окружность с тремя кругами в середине на белом фоне. Но люди сведущие сразу поняли, что все не так просто.

По сей день последователи мыслителя гадают, как правильно трактовать троичность изображения Знамени Мира. Одна из частых версий — синтез искусства, науки и религии в круге культуры. Таким образом смысл объяснял и сам Николай Рерих. Но стоит нам обратиться к записям создателя, как тайный код открывается совершенно с другой стороны.

Экспозиция музея Н.К. Рериха в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова

В книге великого живописца "Жизнь вечная" есть глава, посвященная звезде Матери Мира, которая несется из Космоса дабы очистить и перевернуть сознание людей, предвещая "новую великую эпоху человечества".

Кто именно эта таинственная Матерь Мира, автор не уточнил. Вместо этого он написал картину с одноименным названием. Как можно заметить, на ней также изображены таинственные круги.

Н.К. Рерих "Матерь Мира" (почтовая открытка). Фото: Екатерина Ежова

"Простота, красота и бесстрашие. Так заповедано. Бесстрашие есть наш водитель. Красота есть луч постижения и возвышения. Простота есть ключ от врат Тайны грядущей... Тронулись самые заскорузлые громады. Наконец даже самые тупоумные поняли, что без Красоты, Простоты, Бесстрашия невозможно никакое строительство новой жизни", — говорится в продолжении главы Николая Рериха.

Тут-то и раскрывается подлинная суть нашумевшего Знамени Мира, здесь мыслящий и находит ответ на самый главный вопрос. Автор призывает народ активно созидать без всяких отговорок, руководствуясь красотой, которая озарена простотой свершения. Философ настаивает: прочь глупые оправдания и хватит медлить. Главное — незыблемое намерение под эгидой красоты, ведь время действовать уже пришло.

"Настал час перед приходом Того, Чьи шаги уже слышны. У каждого имеются "весы за пазухой". Каждый сам себе отмеривает карму", — пишет Николай Рерих.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Знамя мира в музее Н.К. Рериха в Новосибирске. Фото: Екатерина Ежова
Автор: 20 сентября 2022, 05:59 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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Искатель Шамбалы Николай Рерих

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