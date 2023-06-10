Шедевры Гогена в России: нейросеть определила места с картинами художника

Где взглянуть на полотна легендарного живописца, не покидая страны? Нейросеть предлагает варианты.

Французский художник Поль Гоген при жизни не был популярным и жил очень бедно, зато после смерти слава о нем прогремела на весь мир, а полотна стали бесценным наследием искусства. Ознакомиться с картинами творца воочию, чтобы прочувствовать глубину эстетического замысла, можно в России.

Телеканал "360" использовал нейросеть для поиска работ постимпрессиониста на территории страны. Искусственный интеллект составил памятку, указав в ней музеи РФ, где хранятся шедевры Поля Гогена.

Прогрессивный разум точно определил российские локации с картинами художника — Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. В каждом из учреждений содержится всего несколько картин, которые написал Поль Гоген, но это не умаляет их исторической ценности и изящества.

Напомним, огромное количество работ живописца разошлись по разным странам, поэтому все сохранившиеся полотна не получится сразу посмотреть вживую. Критики с восторгом отзываются о мастерстве и художественном вкусе Поля Гогена, оценивая "Видение после проповеди", "Желтый Христос", "День Божества", "Когда свадьба?" и другие работы.