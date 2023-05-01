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Понедельник 1 мая

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Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора

Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора
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Живопись на стенах храма в фоторепортаже "Дни.ру"

Историческое наследие древней Руси затрагивает удивительные и при этом сложнейшие виды искусства. Старинные культурные артефакты, дошедшие до наших дней, сохранились в Великом Новгороде. Софийский собор, один из главных памятников православного зодчества, знаменит уникальной росписью. Фрески на стенах храма — отражение искусства тысячи лет.

Фото: Екатерина Ежова

Внутри обители такие монументальные изображения святых и библейских сюжетов начали появляться еще в XI веке. Фрески не раз подвергались реставрации, поэтому сейчас мы наблюдаем преимущественно восстановленные работы художников.

Фото: Екатерина Ежова

Софийский собор внутри освещается слабо, однако расписанные от пола до потолка стены практически дышат цветом и эстетикой храмового колорита. Логическое и техническое построение элементов композиции приобщает прихожан не только к истокам православной культуры, но и системе жанровой росписи.

Фото: Екатерина Ежова

В беседе с "Дни.ру" профессиональный художник, скульптор, выпускник РАЖВиЗ им. Глазунова Александр Зайцев рассказал об истории фресковой живописи и процессе ее создания.

"Фрески выполняются преимущественно темперой (краской на основе яйца). В XIX веке писали маслом, современные акрилом. Иконопись наравне с фресковой живописью традициями уходит в искусство Византии и поздней античности. Все древнерусские храмы подражали византийским. Часто на Русь приезжали целые артели из Византии. Иконография (композиционные схемы изображений) претерпела с тех пор незначительные изменения. Фрески как феномен дают нам возможность оценить искусство древности", — поделился эксперт.

Фото: Екатерина Ежова

Выходит, что Софийский собор, как памятник древнерусского зодчества, является кладовой народного культурного наследия. Он наглядно демонстрирует сложный путь, который прошла настенная живопись в храме за тысячу лет существования.

Фото: Екатерина Ежова

При этом грамотная реконструкция старинной фрески, как отметил Александр Зайцев, не покушается на ее историческую ценность. Художник не только восстанавливает визуальный ряд изображения, но и оберегает объект древности от разрушения.

"Современная концепция реставрации, в отличие от дореволюционной, борется за максимальное сохранение оригинала. Если нет возможности отреставрировать, например, нет денег, часто наносят слой штукатурки и новую фреску, но оригинал сохраняется под новыми слоями. В дальнейшем можно будет убрать их и отремонтировать оригинал. Такая практика очень распространена", — объяснил "Дни.ру" специалист.

Софийский собор в Новгороде открыт для посещения, поэтому увидеть легендарные фрески вживую может почти каждый. Другое дело — взглянуть на храмовую живопись глазами творца векового искусства.

Фото: Екатерина Ежова

1 мая 2023, 22:02
Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

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