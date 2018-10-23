Корчевникова разнесли за смакование мучительной смерти Задорнова

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскритиковал выпуск программы "Судьба человека" с приглашенной в качестве героя телеведущей Региной Дубовицкой. Он уверен, что не стоило говорить в эфире о том, как жил в последние дни Михаил Задорнов.

"На мой взгляд, копаться в последних днях покойного, который умер мучительной смертью, – это ниже плинтуса. Зачем снова ворошить эту болезненную историю, связанную с Задорновым и его последними днями?" – прокомментировал свое отношение к эфиру для Dni.Ru Манукян. "Дубовицкая давно не появлялась на экране и решила таким образом о себе напомнить?" – негодует эксперт.

По его мнению, Борис Корчевников, судя по всему, затосковал по временам "Прямого эфира", "где теперь Малахов во всем этом копается". "Вроде такая приличная новая передача у него – и вдруг подробности смерти Михаила Николаевича обсуждаются. Повышайте себе рейтинги другими способами. Оставьте в покое покойников", – разнес Корчевникова из-за эфира Манукян.

Как писали Dni.Ru, Регина Дубовицкая ранее поделилась воспоминаниями о последних днях Михаила Задорнова. "Я когда его увидела, поняла, что не могу пригласить его на съемку, хотя я его уже и пригласила. Потому что в таком состоянии показывать его зрителям нельзя", – призналась ведущая.

Напомним, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили рак головного мозга в октябре 2016-го. В конце ноября того же года Михаил Задорнов был прооперирован в Германии, но болезнь победила.