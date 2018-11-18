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Стыдно и гадко: у Задорнова объявилась еще одна муза

Михаил Задорнов. Фото: www.globallookpress.com
Дочь писателя и сатирика Михаила Задорнова Елена жестко ответила всем самоназванным музам юмориста, которые решили напомнить о себе в связи с годовщиной его кончины. Она написала стихотворение, в котором подчеркнула, что была единственной, кто вдохновлял юмориста.
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Михаил Задорнов продолжает оставаться одним из самых любимых и уважаемых артистов в России. Тем острее была реакцию общества, когда в годовщину его кончины стали объявляться разные дамы, некогда сотрудничавшие с сатириком, и называть себя его музами.

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Писатель действительно помогал молодым талантам и активно продвигал их в рамках своих выступлений. Однако для придания новостям скандального флера СМИ, а подчас и сами девушки, сообщали о своем сотрудничестве с Михаилом Задорновым весьма двусмысленно. Можно было подумать, что у артиста подобрался целый гарем любовниц.

Чтобы остановить поток самоназванных муз дочь Михаила Задорнова написала и опубликовала на его странице в Instagram стихотворение, в котором дала всем претенденткам на это звание жесткий отпор. Она подчеркнула, что всегда была единственной его вдохновительницей.

Глубоко не уважаемые музы,
Все ваши притязанья мне претят,
Легли на сердце тяжкою обузой
и выходить из мысли не хотят.
Быть может, не хватает вам пиара
иль захотелось тупо хайпануть,
Но надо бы следить и за базаром –
Слов, сказанных напрасно, не вернуть.
Выдумывать шальные небылицы у вас всенепременнейше в чести.
Разбрасывая слухи по столице и по стране, что края не найти.
Я заручаюсь до скончанья века.
Есть для полемики такой предмет.
Да, мой отец был знатным человеком.
Заслуги вашей в этом вовсе нет.
Примазываться к славе мертвых низко.
Возможно вы забыли слово "честь".
И с совестью вы дружите не близко.
Если она у вас, конечно, есть.

Возможно вы безудержно упрямы, но я секрет открою не тая,
что у Задорнова, я заявляю прямо,
была одна лишь муза – это я!

Многие поклонники по достоинству оценили стихотворение Елены Задорновой и заметили, что ответила она в духе своего отца. Однако не всем понравилось это сообщение. Комментаторы заметили, что использовать страницу умершего сатирика для сведения счетов с кем бы то ни было – гадко и стыдно. Вдобавок, девушка, по мнению пользователей Сети, только лишний раз приковывает общественное внимание к его "музам".

"Это страничка только его, теперь только светлой Светлой!!!! Памяти о нем. Нельзя ЗДЕСЬ все это. Господи, зоть бы удалила все и больше с этой страницы не "вещала" такие вещи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уберите эту дрянь!!!", "Михаил никогда такого не публиковал и не одобрил бы", "Честно говоря стыдно! До этого поста я не слышала о музах, но теперь пришлось смотреть в нете... если речь о Марине Орловой то она ничего такого не сказала что бы оскорбится. Но вообще дочери ковыряются в отношениях отца стыдно!", – посетовали подписчики.

Автор: Геннадий Куприянов18 ноября 2018, 12:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

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