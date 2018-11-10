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Шоу-бизнес

Откровенное признание молодой пассии о жизни с Задорновым

Михаил Задорнов. Фото: www.globallookpress.com
Певица Наталия Москвина, которую называют тайной музой Михаила Задорнова, в годовщину смерти сатирика дала откровенное интервью. Женщина рассказала об отношениях с юмористом.
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"Нас с Михаилом Николаевичем познакомила его администратор. С весны 2015-го мы были буквально неразлучны", – заявила Наталья.

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Михаил Николаевич Задорнов драматург, сатирик

Певица призналась, что знала многих друзей Задорнова, но с его семьей знакома не была, с женами сатирика Москвина виделась только на мероприятиях. "Я жадно училась у него всему, что видела и слышала. Ему нравилось такое мое рвение и усердие, но повторял время от времени: "Смотри, Натушка, знание усиливает скорбь. Посмотри на меня. Нужно тебе это?" – вспоминает муза юмориста.

По словам Натальи, Задорнов часто просил ее быть его первым слушателем. "Он читал вслух, смотрел на мою реакцию и делал правки, даже советовался.  Перед каждым концертом у нас были репетиции, в которых Задорнов режиссировал наши дуэты и некоторые мои песни для моих сольных концертов", – рассказала певица.

Их связь была неразрывной. Артист сам признавался, что не может быть долго в разлуке с Натальей. "Был канун Нового 2016 года. Тогда он мне позвонил из машины и сказал чисто по-Задорновски: "У меня сейчас острый недостаток Москвиной в организме". Мне было очень приятно это слышать, не скрою", – цитирует Starhit Наталью.

Напомним, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили рак головного мозга в октябре 2016-го. В конце ноября того же года Михаил Задорнов был прооперирован в Германии, но болезнь победила.

Автор: Алёна Нестерова10 ноября 2018, 11:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Михаил Задорнов

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