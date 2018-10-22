Стало известно о последних днях умершего от рака Задорнова

Гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на "России 1" стала 69-летняя Регина Дубовицкая. Ведущая "Аншлага" поделилась воспоминаниями о сатирике и том, как он боролся с онкологией.

Телеведущая призналась, что очень тяжело переживала уход Михаила Задорнова. Страшный диагноз она узнала от него. Это произошло перед съемкой новогоднего "Аншлага", в которой должен был участвовать юморист.

По словам Дубовицкой, артист прислал ей свои новые номера. "Я когда его увидела, поняла, что не могу пригласить его на съемку, хотя я его уже и пригласила. Потому что в таком состоянии показывать его зрителям нельзя", – призналась ведущая. Она надеялась, что после операции в Германии Задорнов встанет на ноги и все будет хорошо.

Однако операцию перенесли, и он не смог приехать на съемки. Сатирик и Дубовицкая договорились, что после хирургического вмешательства созвонятся. Так и вышло. Задорнов сказал ей, что все получилось даже лучше, чем предполагали врачи.

Через два дня артист уже не ответил на звонок знакомой: у него случился инсульт. При этом, по словам телеведущей, Задорнов до последнего верил в выздоровление. "Я его знала жизнерадостным человеком", – отметила Регина Дубовицкая.

Вместе с тем гостья программы призналась, что работать с сатириком было очень нелегко. "Он не любил, когда у него из номера что-то вырезали. Но заранее с ним можно было договориться", – поделилась телеведущая.

Напомним, Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. У артиста выявили рак головного мозга в октябре 2016-го. В конце ноября того же года сатирик был прооперирован в Германии, но болезнь победила.